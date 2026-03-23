El Sauzalito: el municipio asistió a familias afectadas por las intensas lluvias

En El Sauzalito, el municipio desplegó un operativo de asistencia para acompañar a familias afectadas por las lluvias que provocaron anegamientos en distintos sectores de la localidad.

Las tareas fueron realizadas por equipos municipales por indicación del intendente Jorge Monzón, en conjunto con la presidenta del Concejo, Ofelia Rodríguez, y con la colaboración de la Policía del Chaco.

Durante la jornada, se realizaron recorridas en las zonas más afectadas para relevar la situación de las familias y brindar asistencia directa, que incluyó la entrega de mercadería.

Desde el municipio destacaron que el objetivo es dar respuesta inmediata ante este tipo de emergencias, priorizando la contención y el acompañamiento a los vecinos.

Asimismo, remarcaron que continuarán trabajando con presencia territorial para atender las necesidades de la comunidad frente a las condiciones climáticas adversas.