Santa Sylvina inició obras de refacción en el frente del Cementerio Municipal

La Municipalidad de Santa Sylvina informó el inicio de los trabajos de refacción en el frente del Cementerio Municipal, una obra que apunta a mejorar y poner en valor uno de los espacios más significativos para la comunidad.

El intendente Diego Calderón recorrió el lugar y supervisó el comienzo de las tareas, destacando la importancia de avanzar en obras de mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos de la localidad.

Desde el municipio señalaron que las refacciones buscan brindar mejores condiciones de infraestructura y embellecimiento en el acceso al cementerio, un sitio de profundo valor simbólico y afectivo para los vecinos.

Además, remarcaron que estas acciones forman parte de un plan de obras orientado a la recuperación y puesta en valor de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar los servicios y espacios comunes para la comunidad.