Santa Sylvina inició obras de refacción en el frente del Cementerio Municipal

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La Municipalidad de Santa Sylvina informó el inicio de los trabajos de refacción en el frente del Cementerio Municipal, una obra que apunta a mejorar y poner en valor uno de los espacios más significativos para la comunidad.

El intendente Diego Calderón recorrió el lugar y supervisó el comienzo de las tareas, destacando la importancia de avanzar en obras de mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos de la localidad.

Desde el municipio señalaron que las refacciones buscan brindar mejores condiciones de infraestructura y embellecimiento en el acceso al cementerio, un sitio de profundo valor simbólico y afectivo para los vecinos.

Además, remarcaron que estas acciones forman parte de un plan de obras orientado a la recuperación y puesta en valor de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar los servicios y espacios comunes para la comunidad.

 

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