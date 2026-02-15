El Puerto de Barranqueras concretó una nueva importación de 500 cubiertas para vehículos de gran porte

Desde la administración portuaria, Alicia Azula, destacó que “cada nueva operación fortalece el sistema logístico provincial y genera mejores condiciones para impulsar el desarrollo productivo, promoviendo mayor competitividad y dinamismo económico”.

El Puerto de Barranqueras llevó adelante una nueva operación de importación con el arribo de dos contenedores que transportaron un total de 500 cubiertas destinadas a vehículos de gran porte, reafirmando su rol estratégico como nodo logístico clave para el norte argentino.
La operatoria se realizó en articulación con la empresa GamaGrupoComercial y contó con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, en el marco de un trabajo coordinado que permite optimizar tiempos y recursos, garantizando eficiencia y seguridad en cada proceso. Este movimiento comercial ratifica el crecimiento sostenido de la actividad portuaria y la consolidación de Barranqueras como punto estratégico para el ingreso de mercaderías a la región.
La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, también agradeció “a los empresarios que apuestan al crecimiento de la provincia y de la terminal portuaria, resaltando la confianza depositada en la seriedad y el compromiso del equipo de trabajo. Asimismo, expresó su reconocimiento al gobernador Leandro Zdero por el permanente acompañamiento a esta terminal estratégica para el desarrollo del Chaco”

