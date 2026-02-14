FOR EVER NO HIZO PIE EN SAN ISIDRO Y CAYÓ CON ACASSUSO

Afrontando todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Gastón Canuto, Chaco For Ever cayó 2 a 0 frente a Acassuso en el arranque de la temporada 2026 del Torneo de Primera Nacional. Lázaro Romero fue autor de las dos conquistas del conjunto debutante en la categoría.

Los chaqueños encararon con suma pasividad una primera etapa en la que el conjunto bonaerense, sin hacer mucho más, lo controló y logró ponerse en ventaja. De un tiro de esquina a los 36’ y un balón que nadie pudo despejar nació el gol de Acassuso, porque ahí estuvo Lázaro Romero para terminar de empujar y establecer el 1 a 0.

Ya en tiempo adicionado de este período, un pelotazo largo derivó en una falta del propio Romero sobre David Valdez, quien cayó y Gastón Canuto se vio obligado a cometer una falta que el árbitro Delbarba sancionó con expulsión del arquero forevista, ante el reclamo de todo el plantel visitante.

Para el ingreso de Nicolás Caprio, el DT Pancaldo debió sacrificar a Bolzicco, y apenas iniciado el complemento, tras un pelotazo largo Alex Ruiz le ganó la espalda a Alan Luque y metió un centro para que nuevamente Romero aparezca sin marca y aumente las cifras, de cabeza.

El conjunto “quemero” se replegó, favorecido por la ventaja que había sacado, y si bien el equipo visitante mejoró, careció de peso ofensivo y se quedó con las manos vacías. En la próxima fecha, For Ever recibirá a San Telmo en lo que será su presentación en el “Gigante de la Avenida”.