El Puerto De Barranqueras Afianza Su Rol Internacional Con Nueva Importación Desde Paraguay

El Puerto de Barranqueras ha llevado adelante con éxito, la semana pasada, una nueva operación de importación de caños de PVC provenientes de la República del Paraguay, destinados a la ciudad de Resistencia.

La carga, compuesta por más de 100 caños de PVC y sus anillos respectivos, fue transportada en cuatro camiones, reflejando la eficiencia y capacidad logística del puerto en la gestión de operaciones internacionales.
Este proceso contó con la colaboración de DEBCOMEX, empresa especializada en despachos de aduana, cuyo trabajo profesional permitió que los productos arribaran en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos legales y documentales. Asimismo, la verificación y control de ARCA garantizaron que toda la documentación estuviera en regla, contribuyendo a una operación ágil y segura.
Desde la administración portuaria, su titular Alicia Azula, resaltó “el esfuerzo conjunto y el compromiso de las empresas involucradas, que aseguran la continuidad de un comercio exterior fluido y confiable para la región”.

