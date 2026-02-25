El Municipio de Machagai refuerza el acompañamiento a instituciones educativas previo al inicio del ciclo lectivo

En el marco de las tareas preparativas de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo, el intendente de la ciudad de Machagai, Juan Manuel García, informó sobre los trabajos de asistencia y mantenimiento que el municipio viene desarrollando en distintas instituciones educativas de la localidad.

En esta oportunidad, personal municipal perteneciente al Área de Alumbrado y Electricidad llevó adelante la colocación de ventiladores de techo en catorce aulas de la Escuela N° 63, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y generar un ambiente más adecuado para el desarrollo de las actividades escolares.

Estas acciones se suman a otras intervenciones que el municipio viene realizando a solicitud de las autoridades educativas, tales como corte de pasto en los predios escolares y mantenimiento de mobiliario en los distintos edificios, con el propósito de garantizar espacios en condiciones para el normal dictado de clases.

Desde la gestión municipal destacaron que este tipo de trabajos resultan fundamentales para acompañar la tarea de docentes y estudiantes, especialmente en el contexto de altas temperaturas que suelen registrarse al inicio del calendario escolar.

Asimismo, el jefe comunal agradeció las palabras de reconocimiento recibidas por parte del cuerpo docente de la institución, y remarcó la predisposición del municipio para continuar articulando acciones conjuntas con la comunidad educativa local.