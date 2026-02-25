Operativo de limpieza escolar refuerza el compromiso municipal con la educación

En el marco de las acciones orientadas a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del ciclo lectivo, la intendenta de Pampa Almorón, Gladys Lilian Piccilli, impulsó un operativo integral de limpieza y mantenimiento en las instituciones educativas de la localidad y sus parajes.

Las tareas incluyeron la puesta a punto de escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes, con el objetivo de asegurar espacios seguros, saludables y ordenados tanto para estudiantes como para docentes en el inicio de las actividades escolares.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de acompañamiento al sistema educativo local, entendiendo que el estado de los establecimientos influye directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En ese sentido, se remarcó que la limpieza y el acondicionamiento de los edificios escolares no solo contribuyen al bienestar de quienes los habitan diariamente, sino que también reflejan el compromiso institucional con el cuidado de los espacios públicos y el fortalecimiento del ámbito educativo.

Las autoridades locales señalaron además que este tipo de intervenciones continuarán realizándose de manera periódica, en articulación con directivos y docentes, a fin de atender las necesidades de cada establecimiento.