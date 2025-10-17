El Municipio de Fontana realizó trabajos de emergencia hídrica tras las intensas lluvias

Por disposición del intendente Fernando Cuadra, el Municipio desplegó durante la mañana de este jueves un amplio operativo de emergencia hídrica en distintos sectores de la ciudad, a raíz de las abundantes precipitaciones registradas.

Las tareas fueron coordinadas por las áreas de Servicios Públicos y Obras, con el objetivo de garantizar el rápido escurrimiento del agua y evitar mayores complicaciones en los barrios afectados. Los equipos municipales trabajaron especialmente en calle Brasil, San Martín, avenida 25 de Mayo y en el sector de las 125 Viviendas, donde se detectaron anegamientos temporales.

El intendente Fernando Cuadra destacó la respuesta inmediata de las cuadrillas y reiteró la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad. “Seguimos llevando soluciones a los vecinos y pedimos la colaboración de todos para mantener limpia la ciudad. Es fundamental no arrojar residuos en cunetas, canales o lugares indebidos, porque eso obstruye el drenaje y genera nuevos problemas”, señaló.

Desde el Municipio recordaron que el mantenimiento de la limpieza urbana y el cuidado del sistema de desagües son responsabilidades compartidas. En ese sentido, se pidió a los vecinos extremar las medidas de prevención, especialmente en jornadas de lluvia intensa.