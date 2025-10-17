Recta final de la Justicia Chaqueña buscando la verdad del caso Cecilia Strzyzowski

La cuenta regresiva ya empezó: el martes 28 de octubre dará inicio el juicio más esperado de los últimos años en Chaco. Hay siete imputados, con César Sena –hijo de los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña– como principal acusado por el presunto femicidio .

Etapas definitorias y el temor a influencias externas

El fiscal Cáceres Olivera detalló que, hasta ahora, todas las partes –fiscalía, querella y defensas– ya ofrecieron pruebas y teorías del caso. Solo resta una audiencia clave, donde se resolverán los últimos pedidos probatorios hechos por la defensa. Luego, la jueza técnica Dolly Fernández dará su veredicto sobre qué pruebas serán admitidas. La semana entrante se definirán posibles apelaciones y cesarán las etapas preliminares , para dar paso a la preselección del jurado popular. Del sorteo salieron 450 chaqueños, y se busca integrar el cuerpo de 12 titulares y 6 suplentes, con la posibilidad inédita de aislarlos para protegerlos de influencias o amenazas.

«El juicio tiene una enorme sensibilidad social. Hay que cuidar mucho la independencia del jurado«, subrayó Cáceres Olivera. Frente al temor de que los jurados sean presionados por quienes buscan impunidad para los Sena, no descartan implementar un «secuestro» de jurado, alojándolos en hoteles bajo custodia policial y sin contacto externo durante el juicio.

La elección de la sede judicial y los desafíos para el tránsito

El escenario principal será el Centro de Estudios Judiciales, ubicado en la calle Juan Bautista Justo 42 de la ciudad de Resistencia. Y aunque no era el predilecto para la Fiscalía por su ubicación y logística, finalmente será allí donde se desarrolle el proceso, que promete movilizar a toda Resistencia. Durante al menos dos semanas, la ciudad sentirá el impacto de la seguridad y el movimiento de testigos, abogados y partes involucradas. El acceso de la prensa también será restringido y monitoreado debido a la sensibilidad del caso.

¿Qué se espera del juicio?

Serán más de 45 testigos los que desfilen ante el jurado. El corazón del debate será el grado de responsabilidad de cada acusado. El fiscal confirmó que la postura del Ministerio Público sigue firme: César Sena como autor del femicidio y el matrimonio Sena-Acuña (junto a otros cuatro imputados) acusados de ser partícipes necesarios o encubridores. La defensa busca ahora instalar una versión distinta: que todo fue acción individual de César y que los padres solo actuaron tras enterarse del crimen, negando planificación o conocimiento previo.

«Para nosotros siempre hubo un conocimiento de lo que estaban haciendo ese día «, expresó el fiscal sobre la posición oficial, dejando en claro que el juicio será el escenario donde deberán probar cada argumento frente al pueblo chaqueño, representado en el jurado popular.

La expectativa crece

Mientras la provincia observa con atención, la maquinaria judicial ajusta los últimos detalles para lo que será un proceso inédito y, probablemente, bisagra en la historia judicial de Chaco. El caso de Cecilia, aún con muchas preguntas abiertas, está a punto de ser juzgado ante los ojos atentos y expectantes de toda la sociedad.