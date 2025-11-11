El Municipio de Colonia Benítez continúa con los trabajos de mantenimiento urbano

581219556_1230338895797231_478662774041442464_n

El equipo de Obras Públicas de Colonia Benítez llevó adelante una serie de tareas de mantenimiento y mejoramiento urbano en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y mejorar la transitabilidad de calles y avenidas.

Durante la jornada se realizaron las siguientes intervenciones:
Corte de pasto sobre la Avenida Marcos Briolini.
Desmalezado en la calle Carolina Ortega.
Zanjeo en el sector de las 40 Viviendas.
Perfilado a lo largo de la calle Calandria.
Recolección de ramas en Avenida Sarmiento y en las calles Zaragoza y León Roger.

Desde el Municipio destacaron el trabajo permanente del personal de Obras Públicas y el compromiso con la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes.

🌿 “Nuestro objetivo es que cada vecino disfrute de una localidad limpia, ordenada y segura”, expresaron desde la comuna, al tiempo que desearon a toda la comunidad un excelente inicio de semana.

       

Más Noticias

580827802_18419440390118184_4031683923844598711_n

Egresados 2025 celebraron su serenata con acompañamiento del Municipio de Corzuela

184532w850h624c.jpg

La Justicia reconoció el asesinato de Carlos Tereszecuk como crimen de lesa humanidad

WhatsApp Image 2025-11-11 at 10.02.59

Charla Motivacional De Bernardo Stamateas En Resistencia

Te pueden interesar

580827802_18419440390118184_4031683923844598711_n

Egresados 2025 celebraron su serenata con acompañamiento del Municipio de Corzuela

581219556_1230338895797231_478662774041442464_n

El Municipio de Colonia Benítez continúa con los trabajos de mantenimiento urbano

164768w850h478c.jpg (1)

Anses evalúa pagar un bono de fin de año: de cuánto sería y a quiénes alcanzaría

184532w850h624c.jpg

La Justicia reconoció el asesinato de Carlos Tereszecuk como crimen de lesa humanidad

52178w850h477c.jpg

La Corte Suprema confirmó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once