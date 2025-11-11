El Municipio de Colonia Benítez continúa con los trabajos de mantenimiento urbano

El equipo de Obras Públicas de Colonia Benítez llevó adelante una serie de tareas de mantenimiento y mejoramiento urbano en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y mejorar la transitabilidad de calles y avenidas.

Durante la jornada se realizaron las siguientes intervenciones:

✅ Corte de pasto sobre la Avenida Marcos Briolini.

✅ Desmalezado en la calle Carolina Ortega.

✅ Zanjeo en el sector de las 40 Viviendas.

✅ Perfilado a lo largo de la calle Calandria.

✅ Recolección de ramas en Avenida Sarmiento y en las calles Zaragoza y León Roger.

Desde el Municipio destacaron el trabajo permanente del personal de Obras Públicas y el compromiso con la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes.

🌿 “Nuestro objetivo es que cada vecino disfrute de una localidad limpia, ordenada y segura”, expresaron desde la comuna, al tiempo que desearon a toda la comunidad un excelente inicio de semana.