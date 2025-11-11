Anses evalúa pagar un bono de fin de año: de cuánto sería y a quiénes alcanzaría

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó esta semana a depositar los haberes de noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Sin embargo, la atención ya está puesta en diciembre, un mes clave por los aumentos, el medio aguinaldo y la posibilidad de un nuevo bono de fin de año.

En diciembre, jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año. Este beneficio, conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre y se paga automáticamente junto al haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Además, se espera la confirmación oficial de un nuevo bono extraordinario de 70.000 pesos, similar al que se otorgó en los últimos meses, aunque todavía no fue anunciado.

El monto exacto del haber de diciembre aún no fue confirmado oficialmente, ya que depende del índice de movilidad previsional, que se calcula a partir de la inflación de octubre. El Indec publicará ese dato en los próximos días.

No obstante, si se repite un esquema similar al de noviembre, el haber mínimo podría rondar los $333.000 o más. A ese monto se le sumaría el medio aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre, es decir, unos $166.500 aproximadamente.

Además, si el Gobierno confirma la continuidad del bono de $70.000, un jubilado que percibe la mínima podría cobrar cerca de $569.500 en diciembre, sumando haber, aguinaldo y bono.

De todos modos, tanto el aumento por movilidad como la entrega del bono extraordinario todavía no fueron oficializados por la Anses. Se espera que el organismo confirme los valores definitivos en las próximas semanas, junto con el calendario de pagos del último mes del año.

