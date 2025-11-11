Egresados 2025 celebraron su serenata con acompañamiento del Municipio de Corzuela

La localidad de Corzuela, “Capital Provincial de la Tradición”, vivió un fin de semana cargado de emoción y alegría con la tradicional serenata de los egresados 2025, una celebración que marca el cierre de una etapa inolvidable para los jóvenes estudiantes.

El personal de Tránsito Municipal acompañó el desarrollo de la actividad, garantizando el orden y la seguridad durante toda la jornada. Los festejos comenzaron con la popular serenata y culminaron con un evento privado, donde los egresados disfrutaron de su noche de manera organizada, cuidada y responsable.

Desde la Municipalidad destacaron el trabajo conjunto entre las áreas municipales, las familias y los propios estudiantes, resaltando la importancia de celebrar con responsabilidad y respeto por la comunidad.

👏 “Felicitamos a las mamás que acompañaron y colaboraron para que este festejo se lleve adelante de forma cuidada y segura”, expresaron desde el Ejecutivo local.

El evento se desarrolló en un clima de alegría y convivencia, reflejando el compromiso del municipio en acompañar cada actividad que involucra a la juventud corzuelense, promoviendo siempre la seguridad, el respeto y los valores comunitarios.