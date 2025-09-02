El Ipduv recuerda el vencimiento de las cuotas habitacionales

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), presidido por Fernando Berecoechea, recuerda a todos los adjudicatarios de viviendas que cada 15 del mes, vence la cuota correspondiente a la unidad habitacional.

El cumplimiento de este compromiso es fundamental para sostener el sistema de financiamiento habitacional, que permite continuar ejecutando políticas públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna para miles de familias chaqueñas.

Para evitar mora o procesos judiciales, el Ipduv pone a disposición múltiples canales de pago:

  • Nuevo Banco del Chaco: sin boleta, presentando DNI y número de adjudicatario. Opción de adhesión a débito automático.
  • Agencias Lotipago y Caja Municipal: con boleta vigente.
  • Home Banking / Red Link: opción «Ipduv Chaco – Préstamos» con el código electrónico correspondiente.
  • Tu Gobierno Digital: generación de boleta única, pago con tarjeta de crédito/débito o cancelación anticipada de cuotas.

