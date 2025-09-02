Detuvieron a dos hombres por violencia de género y robo en Fontana

181756w850h439c.jpg

Durante la madrugada de este martes, efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana intervinieron en dos hechos distintos que derivaron en la detención de dos hombres. Uno por violencia de género y a otro por supuesto robo.

Pasadas las 3 de la madrugada, una mujer denunció a su ex pareja por violencia de género. Con la información aportada, los agentes se dirigieron hasta el barrio Puerto Vicentini, donde localizaron al presunto agresor, un hombre de 39 años que se encontraba en la vía pública. Tras ser identificado, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, una ciudadana denunció que su hijo le había sustraído una planchita de cabello en Pasaje Cacuí. Ante la alerta, la policía recorrió la zona y logró dar con el sospechoso, quien también fue trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Más Noticias

425929w790h455c.jpg

Una motociclista murió tras ser embestida por un automóvil

181736w850h567c.jpg

Bullrich anunció un histórico decomiso de cocaína en el primer semestre

181742w850h482c.jpg

Hallan sano y salvo a un joven de 26 años que era intensamente buscado

Te pueden interesar

173188w850h638c.jpg

El Ipduv recuerda el vencimiento de las cuotas habitacionales

181756w850h439c.jpg

Detuvieron a dos hombres por violencia de género y robo en Fontana

gloria-romero-es-la-madre-de-cecilia-WL2BOXBTKBE6PHMHAEH6FIX5H4

Caso Cecilia: Gloria Romero confirmó que estará presente en el juicio contra el clan Sena

181760w850h478c.jpg (1)

Boleta Única de Papel: el elector que tome fotos podría quedar detenido

el-lobizon

El lobizón: cuál es la historia detrás de la famosa leyenda