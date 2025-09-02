Detuvieron a dos hombres por violencia de género y robo en Fontana

Durante la madrugada de este martes, efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana intervinieron en dos hechos distintos que derivaron en la detención de dos hombres. Uno por violencia de género y a otro por supuesto robo.

Pasadas las 3 de la madrugada, una mujer denunció a su ex pareja por violencia de género. Con la información aportada, los agentes se dirigieron hasta el barrio Puerto Vicentini, donde localizaron al presunto agresor, un hombre de 39 años que se encontraba en la vía pública. Tras ser identificado, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, una ciudadana denunció que su hijo le había sustraído una planchita de cabello en Pasaje Cacuí. Ante la alerta, la policía recorrió la zona y logró dar con el sospechoso, quien también fue trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.