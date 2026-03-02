El intendente Marcelo “Colo” González repudia los hechos contra la diputada Magda Ayala

El intendente de Puerto Vilelas, Marcelo “Colo” González, manifestó su rechazo absoluto a los hechos que sufrió la diputada provincial Magda Ayala.

A través de sus redes sociales esta mañana, González expresó:

“Quiero manifestar mi rechazo absoluto a los hechos que sufrió la diputada provincial Magda Ayala. Nadie que trabaje por la comunidad debe ser agredido ni intimidado, y mucho menos en espacios donde debería primar el diálogo y la convivencia democrática.

La violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene lugar en nuestra sociedad. Hago un llamado a que, aun con opiniones distintas, los debates se den siempre con civismo, responsabilidad y compromiso con la democracia.

Juntos podemos construir un entorno político más seguro y respetuoso para quienes representan a todos los ciudadanos.”

Con este pronunciamiento, el intendente reafirma su compromiso con la convivencia democrática, el diálogo civilizado y la tolerancia política, instando a todos los actores sociales y políticos a mantener la paz y la responsabilidad en sus debates y acciones.

