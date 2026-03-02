La chaqueña Agostina Casavecchia es la Reina de la Capital Nacional del Carnaval

Este fin de semana, finalizó la edición 2026 de los carnavales correntinos con la elección de los ganadores.

De esta manera, la comparsa Ara Berá se consagró campeona de los Carnavales de Corrientes 2026, tras el escrutinio oficial que comenzó este domingo, pasadas las 12 del mediodía, en el Club de Regatas.

Luego de que el sábado 28 finalizara la décima y última noche de desfile en el Corsódromo «Nolo Alías», la comparsa Ara Berá logró imponerse en una de las ediciones más convocantes de los últimos años.

En tanto, en el rubro Agrupaciones Musicales, el título fue para Imperio Bahiano que volvió a destacarse por su energía, puesta en escena y potencia musical.

Por su parte, en el tradicional Show de Comparsas, la campeona fue Ará Berá, que cautivó con una presentación impactante y un espectáculo de alto nivel.

En cuanto al Carnaval Provincial, las ganadoras por empate fueron Anahí de Bella Vista y Carumbé de Paso de los Libres.

En ese mismo marco, la chaqueña Agostina Casavecchia se consagró Reina de la Capital Nacional del Carnaval, perteneciente a la comparsa Ara Berá.

La modelo y empresaria ya se había destacado en el año 2024 como Embajadora Cultural y Nacional del Carnaval, junto a Matías Leyes.