El Impenetrable: el gobierno provincial continúa la asistencia y refuerza su presencia en territorio

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez mantuvo reuniones con las comunidades originarias y criollas de Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito y parajes cercanos anunciando la pronta implementación de nuevos Operativos Interfluvios Chaqueños, en conjunto con Nación, para los meses de mayo y junio.

El Ministerio de Desarrollo Humano intensifica su presencia en territorio y lo hace con una estrategia que combina asistencia urgente y diálogo comunitario. En ese marco, el ministro Diego Gutiérrez, acompañado por la subsecretaria de Articulación y Administración para el Desarrollo Humano Elsa Leiva, el intendente de Villa Río Bermejito Omar Reis, y el coordinador regional de Ñachec Fernando Vogel, mantuvieron una reunión con vecinos criollos y de comunidades originarias de Fortín Lavalle y de Bermejito.

El Ministro Gutiérrez dijo: “el mismo gobernador Leandro Zdero estuvo recorriendo distintas zonas afectadas, recabando información de primera mano y propició estos encuentros que estamos teniendo aquí en el territorio, donde se constituyeron espacios de escucha atenta y diálogo abierto, donde estamos relevando las principales necesidades de las familias de esta localidad y parajes, sabemos que las demandas son múltiples, trajimos algunas respuestas con fechas precisas, vamos a iniciar en breve entregas de módulos alimentarios, y otras cuestiones las vamos a canalizar con los organismos correspondientes y a resolver en el transcurso de los días”.

La crecida del río generó anegamientos, dificultades en la conectividad y aislamiento en distintos parajes, obligando al Estado a redoblar esfuerzos logísticos y de distintos organismos para garantizar la presencia con asistencia. En este escenario, el Gobierno provincial viene desplegando un operativo integral que articula distintas áreas y organismos, permitiendo llegar a zonas de difícil acceso mediante embarcaciones, vehículos especiales y equipos territoriales. La provisión de alimentos, agua potable y elementos de primera necesidad, lo que constituye el eje central de estas intervenciones, orientadas a sostener a las familias mientras persisten las condiciones adversas.

Las acciones se inscriben además en una política sostenida de presencia territorial a través del programa Ñachec, que funciona como herramienta clave para el relevamiento de demandas y la articulación de respuestas en comunidades vulnerables. Lejos de limitarse a una respuesta coyuntural, el enfoque busca consolidar un vínculo permanente con los habitantes del territorio, fortaleciendo la capacidad de intervención del Estado en contextos críticos.

Durante la jornada, también se abordaron aspectos vinculados a los próximos Operativos Interfluvios Chaqueños para los meses de mayo y junio, iniciativas conjuntas entre los gobiernos provincial y nacional, que permiten acercar módulos alimentarios, agua y asistencia integral a familias que habitan en zonas alejadas de los centros urbanos. Estos operativos se ejecutan sin intermediarios y con fuerte despliegue logístico en territorio, alcanzando a miles de hogares en parajes inhóspitos de El Impenetrable.

La planificación de estas actividades cobra especial relevancia en el actual contexto, donde la emergencia climática profundiza las condiciones de vulnerabilidad estructural. En ese sentido, la articulación entre Ministerio de Capital Humano de la Nación, su par provincial y la logística del Ejército Argentino con su Brigada de Monte, resulta fundamental para asegurar la llegada efectiva de la ayuda. Y por las necesidades relevadas, en los próximos operativos se pretende incorporar de manera articulada a equipos de la empresa Secheep, del Iprodich e Idach, de las carteras Productiva y de Salud, de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, de Ñachec, para brindar una atención integral y completa para las comunidades.