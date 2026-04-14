Policía arrepentido: “no vamos a permitir su reincorporación”, expresó Matkovich

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, se refirió con dureza a la situación del ex efectivo policial que, tras haber renunciado a la fuerza, manifestó su intención de reingresar. “No vamos a permitir su reincorporación, porque si no está bien emocionalmente como él mismo declara, sería un peligro que vuelva a portar un arma”- señaló.

En declaraciones periodísticas, el funcionario provincial cuestionó la actitud y remarcó el impacto negativo que genera dentro de la institución, en sus camaradas y en la sociedad. “Es una falta de respeto a la institución y a toda la sociedad”, afirmó Matkovich, al tiempo que amplió: “Pero también es una falta de respeto a sus camaradas, que todos los días arriesgan su vida para cuidar a los chaqueños”.

En esa línea, el ministro subrayó el compromiso que implica formar parte de la fuerza policial y la responsabilidad que conlleva vestir el uniforme. “La Policía no es un lugar de paso ni una opción circunstancial. Es una vocación que exige convicción, disciplina y compromiso permanente con la comunidad”, sostuvo.

Además, expresó el malestar que este tipo de situaciones genera puertas adentro de la institución. “Lamentamos la actitud de este ciudadano, porque decisiones como estas afectan el espíritu de cuerpo y el respeto que debe primar entre quienes integran la fuerza”, señaló.

Por último, Matkovich reafirmó la importancia de fortalecer los valores institucionales y respaldar a los efectivos que cumplen su labor diariamente. “Vamos a seguir defendiendo a quienes honran el uniforme con su trabajo y su entrega, porque son ellos los que aportan día a día a la seguridad de todos los chaqueños”, concluyó.