El Guido Miranda celebró sus 29 años con una gran fiesta cultural y vigilia patria

El Complejo Cultural Guido Miranda celebró este domingo sus 29 años de vida institucional con una amplia programación artística y una emotiva vigilia patria que reunió a artistas, academias de danza, autoridades y familias chaqueñas.

La celebración contó con la presencia del gobernador Leandro Zdero; el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; y la directora del complejo, Sandra Sisti, junto a referentes culturales y vecinos que colmaron las instalaciones del emblemático espacio.

Durante el evento, Zdero destacó la importancia de preservar y fortalecer los espacios culturales de la provincia. “El Guido Miranda forma parte de la identidad cultural de todos los chaqueños. Valoramos lo que aquí se respira, que es arte, historia y mucho talento local”, expresó el mandatario.

La jornada incluyó propuestas de teatro, música y danza, consolidando al Guido Miranda como uno de los escenarios culturales más importantes del Chaco y punto de encuentro para la expresión artística local.

El espectáculo central fue la obra Soy el Guido, presentada en dos funciones y dirigida por Javier Lúquez Toledo. La puesta estuvo protagonizada por Dani Choi Ramírez y Eduardo Chato Schanton, quienes realizaron un recorrido artístico por la historia del teatro y la figura de Guido Miranda.

En el marco de la vigilia patria por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, las actividades continuaron en la vía pública con el tradicional Pericón Nacional, del que participaron 11 academias y escuelas de danza de toda la provincia.

Entre los grupos presentes estuvieron ISPEA Danza y Teatro, Romance de Zamba, Duartango, Fluyrte, Latidos de Tradición, La Flota de Barranqueras, La Estación Folklórica de Charata, Identidad de Fontana, Aires de Tradición, Herencias de mi Danza y Huellas Argentinas.

“Es emocionante ver a tantas academias, jóvenes y familias reunidas celebrando nuestras raíces y manteniendo vivas las tradiciones argentinas”, sostuvo Zdero.

La celebración culminó en un clima de emoción y fuerte sentido de pertenencia cultural, reafirmando el rol del Guido Miranda como uno de los grandes referentes artísticos y culturales del Chaco.