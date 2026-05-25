Resistencia: hallaron a un adolescente sin vida en el interior de un domicilio

En horas de la mañana de este domingo, personal policial intervino en un domicilio de Resistencia, donde un adolescente de 16 años fue hallado sin vida en su habitación.

Según las primeras actuaciones, el menor fue encontrado por un familiar y posteriormente examinado por el médico policial, quien diagnosticó fallecimiento por asfixia mecánica. El menor habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico del Poder Judicial junto al ayudante fiscal interviniente, quien dispuso el traslado del cuerpo al IMCiF para la realización del examen correspondiente.