El Guido Miranda celebra su 29° aniversario y la Gesta Patria con una gran gala artística

El domingo 24 de mayo, el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, celebrará el 29° aniversario de su creación y el 216° aniversario de la Gesta de Mayo.

La jornada iniciará a las 19:00 con el tradicional baile del Pericón Nacional, una postal identitaria que contará con la participación de 11 academias y escuelas de danza de toda la provincia. Luego, la acción se trasladará al escenario mayor con el espectáculo central Soy el Guido, una puesta que recorre la historia y el sentir del icónico teatro.

Soy el Guido, con dirección de Javier Lúquez Toledo y actuaciones estelares de Dani Choi Ramírez y Eduardo «Chato» Schanton se presentará en dos funciones. El despliegue contará con un seleccionado de la danza chaqueña: el Ballet Contemporáneo del Chaco, la Compañía de Contemporáneo del ISPEA Danza y Teatro, el Taller “Romance de Zamba”, el Ballet Duartango, el Ballet Ferrazano, la Compañía Galatea y La Estación Folclórica de Charata.

Como broche de oro de la velada, el Coro Polifónico de Resistencia interpretará el Himno Nacional Argentino, cerrando una noche de profunda carga histórica y cultural.

El Pericón Nacional, símbolo de fraternidad e identidad patria, contará con la participación de las instituciones: ISPEA Danza y Teatro, Romance de Zamba, Duartango, Fluyrte, Latidos de Tradición, La Flota (Barranqueras), La Estación Folklórica (Charata), Identidad (Fontana), Aires de Tradición (Charata), Herencias de mi Danza y Huellas Argentinas.

Las localidades tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro (Colón 164), de miércoles a sábado, en el horario de 17:00 a 21:00.

Mayo en el Guido

Durante todo su mes aniversario, el Guido desplegará una amplia grilla de propuestas para todos los públicos.

Viernes 8 – 21:30 hs Los Tipitos en Resistencia (Música).

Sábado 9 – 21:00 hs «Primera escena en tres encuentros» – Ballet Contemporáneo del Chaco (Danza).

Domingo 10 – 20:00 hs «Star Wars Sinfónico + Cosplayers» – Orquesta Épica del Nordeste (Música sinfónica y coral).

Jueves 14 – 20:30 hs «La Vida en el Arte» de Joaquín Nato – Ciclo Poen Alarcón (Teatro).

Viernes 15 – 21:30 hs Amandayé: «La lluvia sigue diciendo» (Música).

Sábado 16 – 21:00 hs Georgian Sinfonietta en Resistencia (Música).

Domingo 17 – 20:30 hs Experiencia Queen en Resistencia (Música).

Jueves 21 – 21:00 hs «Lo Nuestro / Difusión Masiva del Chamamé» – Ciclo Asociación de Músicos Independientes del Chaco (Amicha).

Viernes 22 – 21:00 hs Hernán Piquín presenta: «Me verás volver» (Danza).

Domingo 24 – Festejos 29° Aniversario del Guido

19:00 hs: Primera Función.

20:30 hs: Pericón.

21:00 hs: Segunda Función: «El Guido Festeja / Soy el Guido».

Jueves 28 y Viernes 29 – 10:00 y 14:00 hs «El casamiento de María» (Títeres) – Ciclo: Vamos al teatro / Mes de los Jardines (Función didáctica).

Sábado 30 – 21:00 hs «Merlina: Entre sombras y movimientos» – ABDANCE Academia de Baile / Alejandro Buffa – Ciclo Atacch Danza.

Domingo 31 – 21:00 hs Jairo: Gira NEA 2026 (Música).