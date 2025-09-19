Castelli: secuestraron droga y más de cuatro millones en efectivo en una casa usurpada

Tras tareas de inteligencia vinculadas a un caso de narcomenudeo, personal de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, dependiente del Departamento Antinarcóticos, llevó adelante un allanamiento en una vivienda usurpada lindante a la Chacra 7. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Castelli, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron: dos envoltorios con 70,07 gramos de cocaína, un envoltorio con cannabis en mínima cantidad, un destornillador con restos de cocaína, varios recortes de polietileno, una balanza, teléfonos celulares y $4.187.200 pesos argentinos y 5 dólares estadounidenses.

En el lugar se encontraban cinco personas: tres hombres de 27, 28 y 31 años, una mujer de 52 principal moradora y un adolescente de 16.

La magistratura interviniente dispuso la aprehensión de los hombres de 27 y 31 años, junto con la mujer de 52, todos en el marco de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En tanto, el hombre de 28 años quedó a cargo del resguardo del domicilio y el adolescente fue entregado a su cuidado, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas N° 2.

Los dos detenidos fueron examinados por el médico policial y alojados en la División Operaciones Drogas Interior Castelli, mientras que la mujer fue trasladada a la División Violencia Familiar y de Género de Presidencia Roque Sáenz Peña, para continuar con las actuaciones legales correspondientes.