El gobierno provincial acompañó el 91° aniversario de Taco Pozo con gestión y asistencia en territorio

En el marco del 91° aniversario de Taco Pozo, funcionarios del Gobierno provincial desarrollaron una intensa agenda de trabajo y acompañaron las celebraciones junto a la comunidad, reafirmando el compromiso de estar cerca de los vecinos y para seguir fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

Durante la jornada, con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, la directora de la Fundación Chaco, María Martina, y Jorge Grisostolo, de Infraestructura se realizó la entrega de una placa de reconocimiento del Gobierno del Chaco por el nuevo aniversario de la localidad, además de un emotivo homenaje a mujeres destacadas de la comunidad. Asimismo, se concretó la entrega de más de 650 guardapolvos destinados a tres instituciones escolares, fortaleciendo el acompañamiento al sistema educativo local.

Las actividades, acompañadas también por concejales locales, comenzaron con recorridas por distintos sectores de la localidad, donde los funcionarios mantuvieron contacto directo con vecinos e instituciones. En ese marco, estuvieron en dependencias provinciales y supervisaron obras vinculadas a mejorar el caudal y la distribución del agua potable, evaluando también nuevas intervenciones necesarias para optimizar el servicio.

En su discurso el ministro Gutiérrez transmitió el saludo del Gobernador Leandro Zdero para toda la comunidad y además expresó que acompañar a Taco Pozo en su aniversario, es también renovar el compromiso de seguir trabajando por una provincia más equitativa, con más oportunidades y mejor calidad de vida para todos”.

Posteriormente, se acercaron hasta el hospital local, donde junto a las autoridades sanitarias se verificó el estado general del establecimiento. Se constató también que el nosocomio cuenta con provisión adecuada de medicamentos y equipamiento en condiciones de funcionamiento.

Además, se realizaron reuniones de trabajo con responsables de distintas áreas y organismos provinciales, con el objetivo de analizar la situación actual y coordinar acciones que permitan optimizar el funcionamiento de los servicios y dar respuestas concretas a la comunidad.

Entre otras acciones realizadas, se gestionaron ayudas técnicas como sillas de ruedas, equipamiento para espacios comunitarios y elementos destinados a mejorar el funcionamiento de comedores y organizaciones locales.

Asimismo, se verificó la implementación de programas sociales en la localidad, reforzando el acompañamiento a los sectores más vulnerables. A su vez, organismos como Lotería Chaqueña y el Instituto de Cultura colaboraron activamente con las actividades conmemorativas.