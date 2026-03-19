De Community Manager a detenido por presuntas estafas.

En las últimas horas, personal policial de la comisaría de La Escondida llevó adelante la detención de un hombre identificado como M. R., quien contaba con un pedido de captura vigente en el marco de una causa por presuntas estafas denunciadas en esa localidad.

De acuerdo con fuentes policiales, el procedimiento se concretó tras una verificación en el sistema de antecedentes, donde se constató la existencia de una orden de detención emitida por la Justicia. Una vez confirmada la situación, los efectivos procedieron a su aprehensión sin incidentes.

La investigación está vinculada a diversas denuncias realizadas por vecinos, quienes señalaron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas. Según los relatos recabados, la modalidad consistiría en la utilización de una supuesta versión “modificada” de billetera virtual, mediante la cual se exhibiría una transferencia aparentemente realizada, aunque el dinero nunca se acredita en la cuenta del damnificado. Este mecanismo habría sido utilizado en distintos comercios de la zona.

Por otra parte, la noticia ha cobrado una nueva dimensión al trascender un presunto vínculo entre el detenido y el intendente de La Escondida, Alfredo Caballero. Según versiones recabadas por este medio, el acusado habría participado activamente en tareas relacionadas con la comunicación y el manejo de redes sociales del municipio.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme dicha relación laboral ni un comunicado del propio intendente referido al tema; tampoco al porqué de la eliminacion en redes sociales de toda publicación, lo que despertó suspicacias entre vecinos de la localidad.

Mientras tanto la causa continúa por sus carriles legales.