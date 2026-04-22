El Banco Central compró USD 105 millones este miércoles

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 105 millones este miércoles y promedia adquisiciones por encima del límite del 5% del volumen diario del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que se había propuesto como referencia .

El BCRA acumuló 72 jornadas consecutivas con saldo favorable en el mercado oficial, tanto a través de operaciones directas como mediante transacciones en bloque con empresas.

Ayer sumó USD 235 millones a sus reservas y el total acumulado en el año superó USD 6.491 millones en compras. De esta forma, superó así la mitad de la meta anual planteada en el nuevo esquema monetario.