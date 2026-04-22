El Banco Central compró USD 105 millones este miércoles

189746w850h571c.png

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 105 millones este miércoles y promedia adquisiciones por encima del límite del 5% del volumen diario del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que se había propuesto como referencia .

El BCRA acumuló 72 jornadas consecutivas con saldo favorable en el mercado oficial, tanto a través de operaciones directas como mediante transacciones en bloque con empresas.

Ayer sumó USD 235 millones a sus reservas y el total acumulado en el año superó USD 6.491 millones en compras. De esta forma, superó así la mitad de la meta anual planteada en el nuevo esquema monetario.

Internacionales

WhatsApp Image 2026-04-22 at 13.18.58

Senadores del Norte Grande avanzan con un proyecto para aliviar el costo de luz en la región

190167w790h441c.png

Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima

454320w790h442c.jpg

Murió Luis Puenzo, director de La Historia Oficial