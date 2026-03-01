En el inicio del año legislativo, el diputado provincial Carlos Salom, sostuvo que el nuevo período exige responsabilidad institucional y capacidad de consenso para sostener una agenda vinculada a las necesidades concretas de la ciudadanía. Escuchamos del gobernador Leandro Zdero, un discurso coherente, que nos invita a trabajar juntos en un año que no es electoral”-remarcó.

“Este año legislativo nos encuentra en un escenario de paridad que nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. Somos 16 y 16, nadie tiene mayoría propia, y eso nos marca el camino: diálogo, responsabilidad y madurez política”, expresó Salom. “Desde nuestro bloque creemos que es momento de bajar los decibeles, dejar de lado las sobreactuaciones y trabajar en acuerdos que garanticen el funcionamiento de la Cámara y una agenda centrada en los problemas reales de los chaqueños”, aseguró.

“Siguiendo con esta idea muy bien el Gobernador de ofrecer a cada ciudadano certeza de que vive en una provincia donde las instituciones no compiten entre sí, sino que se complementan para vivir mejor”, agregó.

También remarcó que el período que inicia debe consolidar un rumbo orientado al crecimiento provincial y al fortalecimiento del sector productivo: “Tenemos el desafío de consolidar el ordenamiento que se inició y avanzar en leyes que promuevan inversión, desarrollo y oportunidades para la producción provincial”.

Por último, subrayó cuál debe ser el rol de la Legislatura en este contexto: “La Legislatura debe ser un ámbito de construcción, no de confrontación permanente.”