Diputados le dio media sanción a la Ley Hojarasca

La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, que busca la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas .

La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones, y fue enviado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

Sturzenegger planteó en el texto 6 criterios distintos para las normas a derogar:

Las que han sido «superadas por normas posteriores»

Las «obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo»

Las que «afectan libertades individuales»

Las que permitan «desburocratización» al ser derogadas

Las que remiten a organismos ya disueltos

Las que se modifican para recortar gasto público

En la misma sesión se trata el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por «zona fría», además de la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.