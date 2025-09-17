Invitan a la premiación de la ONG destacada del año

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, en el marco del Día Provincial de las ONG, establecido por la Ley 1257-E, invita a la comunidad a la ceremonia de premiación y reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales más destacadas de la provincia, para el próximo 23 de septiembre.

El evento se realizará a las 10, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

OBJETIVO DEL CONCURSO

El objetivo de este concurso es reconocer la labor de las ONG que se han destacado por su trayectoria, solidaridad y labor comunitaria, contribuyendo al bienestar social de la comunidad chaqueña.

El lema de este año es: «Trayectoria que une, solidaridad que transforma».

Además, todas las organizaciones premiadas recibirán certificados y plaquetas como parte del reconocimiento a su destacada labor.

SELECCIÓN DE LA ONG DEL AÑO 2025

De las 10 ONG seleccionadas, se elegirá la ONG del Año 2025, destacando a la organización que haya demostrado un impacto significativo y positivo en la comunidad chaqueña.

JURADO EVALUADOR

El jurado evaluador estará compuesto por destacados miembros de la comunidad institucional y social de la provincia, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar la documentación presentada por las organizaciones inscritas, y seleccionar las 10 ONG más sobresalientes.

Este año, el jurado estará integrado por: Sandra Beatriz Kuc (secretaria técnica del Superior Tribunal de Justicia), Maida Gabriela With (diputada provincial), Inés Flores (diputada provincial), Karen Kaenel Grella (coordinadora de Comunicación, Secretaría de Asuntos Estratégicos) y Carla Cantero (subsecretaria de Economía y Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Humano).

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Las organizaciones participantes deben haber cumplido con los siguientes requisitos para su inscripción:

Carátula con nombre de la ONG

Formulario de inscripción completo

Fotocopia de la resolución o disposición que acredita su personería jurídica

Fotocopia de la última comisión directiva

Documentación adicional que la organización considere pertinente para avalar su actividad y trayectoria.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Para más información, las organizaciones pueden dirigirse a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en Santa María de Oro 229, planta alta, de 7:30 a 12:30, o bien, comunicarse a través de las siguientes vías:

WhatsApp: 362-4726783// 362-4044739// 362-4380491

Correo electrónico: me.participacionciudadana@gmail.com

Este evento tiene como objetivo promover el reconocimiento y fortalecimiento de la labor de las ONG en la provincia, contribuyendo al desarrollo social y al fortalecimiento del tejido comunitario.

«Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, celebramos la oportunidad de destacar a aquellas organizaciones que con su trabajo solidario y comprometido continúan transformando la realidad de muchas personas y comunidades chaqueñas», aseguraron desde el Gobierno provincial.