El fortalecimiento de la seguridad de fronteras marcó el encuentro NEA en el Chaco

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó en Resistencia el Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior, un espacio de trabajo destinado a fortalecer la coordinación entre la Nación, las provincias del Nordeste Argentino y la República del Paraguay, frente a los principales desafíos de seguridad de la región.

La apertura del encuentro contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli y los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés.

Entre los invitados destacados se encontraba también el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero.

Durante la jornada se desarrolló una agenda de trabajo centrada en el fortalecimiento de la seguridad de fronteras, la cooperación con la República del Paraguay, la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el control del tránsito aéreo irregular y la protección de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las distintas jurisdicciones frente a las amenazas que afectan a una región estratégica para la seguridad nacional.

El Niño

Además se presentó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, impulsado por la Agencia Federal de Emergencias, para fortalecer la coordinación entre la Nación y las provincias frente al fenómeno El Niño.

Las autoridades analizaron las acciones de preparación, monitoreo y articulación previstas para anticipar los posibles impactos del fenómeno y mejorar la respuesta conjunta ante emergencias hidrometeorológicas.

En ese contexto, Monteoliva destacó los avances de los planes Paraná y Guaçurarí, orientados a reforzar la presencia permanente de las Fuerzas Federales en las principales zonas de frontera del Nordeste Argentino.

Asimismo, remarcó la incorporación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad Nacional como una decisión estratégica para integrar el control migratorio a la política de seguridad nacional, fortalecer los controles en las zonas de frontera y mejorar la articulación entre los organismos con competencia en la materia.

La ministra también subrayó la importancia de fortalecer el control del tránsito aéreo irregular y la seguridad de la Hidrovía Paraná-Paraguay mediante un mayor intercambio de información, coordinación operativa e investigaciones criminales para identificar y desarticular las organizaciones que utilizan rutas aéreas, terrestres y fluviales para sostener sus operaciones. Al cierre del consejo, las autoridades reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación entre la Nación, las provincias y la República del Paraguay para consolidar una política de seguridad basada en la planificación, el intercambio de información y el trabajo conjunto frente a los desafíos compartidos.

También participaron los ministros de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich; de Corrientes, Formosa y Misiones; autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); representantes de las Fuerzas Federales, de las policías provinciales y equipos técnicos.