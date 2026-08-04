Defensores de Vilelas goleó a Sarmiento en el arranque de la Reválida

Defensores de Vilelas goleó con contudencia a Sarmiento por 4 a 1, por la primera fecha de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A, y obtuvo así tres puntos muy valiosos para pensar en la segunda fase y evitar el descenso.

El Verde abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, con gol de su emblema Gustavo Carballo, y con esa mínima diferencia se fueron al descanso en un atractivo e intenso partido jugado en la cancha de For Ever.

En el arranque del complemento, el equipo de Joaquín Espíndola no le dio posibilidades de reaccionar al Decano, ya que a los 3 minutos, Gonzalo Cañete puso el 2-0.

Más tarde, Jonathan Canario, a los 25″, y Lautaro Larrasábal, a los 35″, consumaron la goleada, aunque sobre el final descontó Maximiliano Ibáñez.

En la próxima fecha, Defensores de Vilelas visitará a Sportivo Las Parejas, que cayó ante El Linqueño, mientras que Sarmiento recibirá a Atlético Escobar, que viene de ser goleado por Boca Unidos.