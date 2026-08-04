Crimen de Matías Álvarez Guardia: su hermana advierte que la acusada tuvo intencionalidad

Un día después del crimen de Matías Julián Alvarez Guardia de 29 años, su familia reclama justicia y apunta directamente contra la pareja del joven y principal acusada, Victoria Luz Cantero, de 25 años.

En medio de horas de desconsuelo, la hermana del joven empresario gastronómico, Alejandra Guardia, eligió su cuenta de Facebook para exigir justicia y advirtió que el crimen tuvo una intencionalidad clara.

«Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mató sin compasión. No sé pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera», sostuvo la joven y añadió «destruiste una familia».

LA ACUSADA DESIGNÓ ABOGADO

En las últimas horas, la acusada del crimen designó como defensor al abogado penalista Marco Molero. Victoria Cantero podría enfrentar una acusación que la dejaría de por vida en la cárcel: homicidio agravado por el vínculo.

En tanto, NORTE pudo saber que por el momento la familia de Matías todavía no designó representante legal.

¿BORRARON EVIDENCIAS?

Horas después del crimen, amigos y allegados de Matías Álvarez Guardia advirtieron que su cuenta activa de Instagram no contenía publicaciones, algo que llamó poderosamente la atención. En éste sentido, apuntaron contra la principal acusada ya que de acuerdo a las últimas fotos publicadas por el joven empresario, su novia y única acusada se encontraría junto a él en la noche previa al crimen.