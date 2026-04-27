Noche trágica en Balastro II de Fontana: un hombre murió y hay dos detenidos por el crimen

Un violento episodio ocurrido en el barrio Balastro II de Fontana terminó con la muerte de un hombre de 70 años y dejó como saldo dos personas detenidas, en el marco de una investigación que intenta reconstruir lo sucedido.

El hecho se conoció pasada la medianoche, cuando un hombre de 59 años ingresó con heridas de arma blanca al Hospital Fleitas. Tras ser asistido, manifestó que había estado bebiendo con otro hombre en el barrio mencionado y que, en ese contexto, se produjo una riña.

A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Primera de Fontana se dirigieron al lugar señalado, donde encontraron a un hombre de 70 años sin signos vitales. De inmediato se dio intervención a la fiscalía en turno, que ordenó las primeras diligencias para esclarecer el caso. El herido, señalado como uno de los posibles implicados, quedó internado bajo custodia policial, mientras avanzaban las tareas investigativas.

En paralelo, intervino el Departamento de Investigaciones Complejas junto al gabinete científico del Poder Judicial, que llevó adelante el relevamiento de la escena. Allí se procedió al levantamiento de muestras biológicas, el secuestro de un teléfono celular y un vaso de vidrio, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Las tareas de campo incluyeron también la toma de testimonios a vecinos de la zona, lo que permitió orientar la búsqueda de pruebas. En ese contexto, a pocos metros del lugar del hecho, los investigadores hallaron un machete con manchas de sangre, oculto entre la maleza, que podría estar vinculado al crimen.

Como resultado del avance de la investigación, la fiscalía dispuso la aprehensión de los dos presuntos implicados —el hombre de 59 años y un joven de 19—, además de la realización de test de alcoholemia, el secuestro de sus prendas de vestir y la correspondiente identificación. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para determinar con precisión cómo se desencadenó el fatal episodio.