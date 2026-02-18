Hugo Domínguez: “Estamos más cerca de la habilitación definitiva del Puerto Las Palmas y avanzando con el dragado de Barranqueras”

El ministro de Infraestructura del Chaco, Hugo Domínguez, aseguró que la provincia logró avances clave en la agenda portuaria tras su participación en reuniones nacionales vinculadas a la hidrovía, y afirmó que tanto el dragado del Puerto de Barranqueras como la habilitación definitiva del Puerto Las Palmas están “más cerca que antes”.

Dos consejos para equilibrar la hidrovía

Domínguez destacó como un hecho “fundamental” la conformación de dos consejos de seguimiento del dragado a nivel país, lo que permitirá —según explicó— equilibrar la discusión histórica que priorizaba el tramo sur de la hidrovía.

“Antes el 99% de la atención estaba puesta en los puertos de Rosario y Santa Fe. Ahora logramos que se contemple con fuerza la hidrovía hacia el norte, donde estamos Chaco, Corrientes, Formosa y también Paraguay”, sostuvo.

En ese esquema, el dragado del Puerto de Barranqueras forma parte del planteo estratégico para fortalecer la operatividad del norte argentino.

Puerto Las Palmas: hacia la habilitación definitiva

En relación al Puerto Las Palmas, el ministro explicó que al asumir la gestión no contaba siquiera con habilitación provisoria. Desde entonces, la provincia presentó documentación técnica, cumplió requerimientos de la Aduana, Prefectura y Vías Navegables, e incorporó equipamiento clave como balanza y escáner.

“Estamos solicitando la habilitación definitiva, que hoy la tienen muy pocos puertos en el país. Creemos que en el transcurso de un mes podríamos tener la aprobación”, adelantó.

Además, indicó que se trabaja en la instalación de una grúa para iniciar operaciones plenas.

Barranqueras y el desafío logístico

Domínguez reconoció que el sistema portuario chaqueño enfrenta desafíos estructurales tras años sin inversiones significativas. “Si no se hizo en 20 años, es muy difícil revertirlo de un día para el otro”, expresó.

Actualmente, gran parte de la producción sale por camión hacia Rosario, incluso luego de realizar trámites aduaneros en la provincia. “Es un despropósito. Tenemos que usar nuestros puertos para lo que fueron creados”, afirmó.

El ministro señaló que trabaja coordinadamente con la Administración Portuaria Provincial, junto a sus directores, para lograr la plena operatividad tanto de Barranqueras como de Las Palmas, en línea con el pedido del gobernador de priorizar el desarrollo logístico y productivo.

“Estamos poniendo el máximo esfuerzo para habilitar los puertos y convertirlos en verdaderos motores del desarrollo provincial”, concluyó.