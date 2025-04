El Chaco conmemoró el 17° aniversario del Servicio Penitenciario Provincial con anuncios clave de seguridad

Resistencia. En un acto protocolar realizado este lunes, el Gobierno del Chaco celebró el 17° aniversario de la creación del Servicio Penitenciario Provincial. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Leandro Zdero, quien encabezó el evento junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y funcionarios de la cartera. También asistieron autoridades policiales, invitados especiales y representantes del Servicio Penitenciario de la provincia de Corrientes.

La alcaide general del servicio, Vilda Erika Maidana, recibió a las autoridades y agradeció el compromiso con el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario.

Traslados y mejoras edilicias

En declaraciones a la prensa, el gobernador Zdero valoró el trabajo del personal penitenciario en el marco del plan integral de seguridad provincial. Anunció el traslado de personas privadas de la libertad desde comisarías a unidades del sistema penitenciario, como parte de un proceso de descompresión de las dependencias policiales.

“Estamos recuperando pabellones en Sáenz Peña, mejorando las condiciones edilicias y ampliando la capacidad de alojamiento”, detalló. Además, confirmó que las obras en el pabellón 5 ya fueron finalizadas y se avanzará en el pabellón 6.

Eliminación de celulares en cárceles y ascensos

El mandatario chaqueño remarcó la decisión política de avanzar con la eliminación de teléfonos celulares dentro de las cárceles. “Agradezco al ministro Matkovich, a la jefa del servicio penitenciario y a todo el personal por esta medida que garantiza mayor seguridad”, expresó.

En cuanto a los recursos humanos, Zdero confirmó el cumplimiento del compromiso de otorgar ascensos al personal penitenciario. “Son 530 ascensos que ya están en marcha, junto con incorporación de nuevos agentes y mejoras en infraestructura y equipamiento”, indicó.

Críticas a la gestión anterior y defensa del modelo actual

Consultado por periodistas, Zdero criticó la falta de un plan de seguridad durante gestiones anteriores. “Nunca hubo planificación real. Cerraron la Escuela de Policía, no dotaron de personal al sistema penitenciario, y en vez de restringir el uso de celulares, les regalaron tablets a los presos”, cuestionó.

El gobernador destacó que su administración ha logrado, en menos de un año, abrir la Escuela de Policía, terminar con los piquetes, y avanzar en la formación de nuevos agentes. “Queremos que la policía esté en las calles y no administrando cárceles improvisadas en comisarías”, enfatizó.

Situación de la coparticipación y respuesta a intendentes opositores

Zdero también se refirió a la polémica por recortes en la segunda cuota de coparticipación. Aclaró que se trata de una regularización de fondos que no se descontaron durante los primeros meses del año, en el marco del presupuesto nacional prorrogado. “Recibieron más de lo que les correspondía, y ahora se aplican los descuentos. Es una cuestión de ley”, afirmó.

A su vez, recordó que su gestión devolvió dos puntos de coparticipación a los municipios, “algo que nunca se había hecho antes”.

De cara al debate legislativo

Finalmente, el gobernador expresó su respaldo a Julio Ferro, candidato a diputado provincial por el oficialismo. “Julio representa el cambio, es parte del equipo que logró reformas claves en la provincia, y estamos seguros de que llevará una nueva energía a la Legislatura”, aseguró.

Por su parte, el ministro Matkovich ratificó el compromiso con la seguridad y reiteró que el Ejecutivo no tiene diferencias con otros poderes del Estado. “Nosotros no somos un poder paralelo, aplicamos la ley y trabajamos para cambiar realidades. Los presos no pueden tener los mismos derechos que los ciudadanos libres”, sentenció.