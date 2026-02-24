El Banco del Chaco aclara que opera normal y no se esperan tareas de mantenimiento

El Nuevo Banco del Chaco aclara que no están previstas tareas de mantenimiento ni actualización de sistemas entre los días 28 de febrero y 5 de marzo.

Asimismo, la atención en sucursales, servicios digitales y cajeros automáticos será la habitual.

De esta manera, clientes y usuarios pueden realizar sus transacciones sin inconvenientes a través de NBCH24 Online Banking, para hacer todas las operaciones: pagos, inversiones, recargas, compras, transferencias.

Además, la atención en sucursales y el servicio de cajeros automáticos es normal.

