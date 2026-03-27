El Aguante a El Carpo se concretará este sábado en la Usina Cultural

El sábado 28 de marzo, a partir de las 20, en la Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, se llevará adelante Este es el Aguante a El Carpo. Este evento, propiciado por los dueños del bar, tiene el objetivo de concretar una movida que permita mantener abiertas las puertas de un espacio cultural de Resistencia que alberga y brinda apoyo a bandas musicales emergentes de la provincia.

Las entradas tendrán un valor de $7.000. De acuerdo a lo informado por la organización, las mismas se pueden adquirir a través de la plataforma eventiva.com.ar

Como muestra de este respaldo, esa noche subirán al escenario las siguientes formaciones rockeras: La Redonda, Callejueves, Totalmente Poseídos, Otras Canciones, y Hermosos Pichones. Además de los shows, se desarrollará una feria de emprendedores.

La velada tendrá también una sorpresa para el público rockero. Los organizadores adelantaron que entre quienes concurran se sorteará una entrada para el recital de Don Osvaldo, que se concretará el viernes 24 de abril en Corrientes.