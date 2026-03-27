Hacia un mundo Basura Cero: la UNNE impulsa un Punto Verde en su Campus de Resistencia

El espacio funcionará los sábados dentro del predio de la Universidad Nacional del Nordeste ubicado en Av. Las Heras y Castelli de la capital chaqueña. El lunes 30 de marzo, Día Internacional de la Basura Cero, se realizará una jornada inaugural de 11 a 16 horas. Por ese día se hará lo propio también en el Campus Roca, en Corrientes, de 10 a 13.30. Allí habrá además un taller de separación de residuos y compostaje de yerba mate, un juego interactivo con IA.



En línea con su política de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Universidad Nacional del Nordeste suma una iniciativa de educación ambiental y promoción de la correcta gestión de residuos: el Campus Universitario Resistencia se convertirá en Punto Verde para la recepción de materiales reciclables. En tanto, el lunes 30 de marzo, Día Internacional de la Basura Cero, se realizarán dos jornadas de educación ambiental y promoción de la correcta gestión de residuos en dicho predio de la capital chaqueña y en el Campus Deodoro Roca, en Corrientes.

La actividad se realizará de 11 a 16 horas, dentro del Campus UNNE en Av. Las Heras y Castelli de la capital chaqueña; y de 10 a 13:30, en el hall del edificio de Química, en el ingreso al Campus ubicado en la Av. Libertad 5460 de la ciudad correntina.

Allí se recibirán:

Plásticos: botellas PET (transparentes y de color), envases de limpieza y cuidado personal, bidones, tapitas, bolsas y plásticos duros.

Metales: latas de bebidas y de conserva.

Papel y cartón: papel, cartón, revistas y diarios.

Otros: envases Tetra Brik (lavados y aplastados) y telgopor limpio.

Se recuerda que los materiales deben estar limpios, secos y, en el caso de los plásticos, aplastados, y que no se recibirán residuos sucios o mezclados.

Esta experiencia piloto se realiza de manera conjunta entre la Coordinación de Desarrollo Sustentable y Transición Ecológica (CoDeSTE) y el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE) de la UNNE y la Fundación Chamánica (en Resistencia) y la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Pcia. de Corrientes, y se suma a las acciones generadas en el marco del proyecto EcoCampus 2030 que se lleva adelante en la Universidad.

Taller de compost y juegos con IA en Corrientes

En el Campus Roca de Corrientes, habrá también un taller de separación de residuos y compostaje de yerba mate, un juego interactivo para diferenciación de residuos y peces en los ecosistemas aprendiendo con la IA.

Luego, habrá una visita guiada a las nuevas composteras que funcionan en FaCENA, en el marco del proyecto EcoCampus.

Además, habrá un stand informativo a cargo de voluntarios de los Proyectos de Extensión denominados “Del residuo al recurso: educación, tecnología e innovación apoyados en Inteligencia Artificial para una cultura ambiental sostenible”-UNNE+SALUD y “Hacia Basura Cero para la transición energética, bases de una justicia social dinámica y sustentable”-Acción en Territorio.

Un Punto Verde para la comunidad

Luego de las jornadas con las que la UNNE se suma a la fecha promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ONU-Hábitat, en pos de generar conciencia sobre la necesidad de mejorar la gestión de residuos a nivel mundial y fomentar patrones de consumo y producción más sostenibles, se sostendrá la iniciativa de contar con un Punto Verde en el Campus Resistencia.

El espacio especialmente habilitado, funcionará los días sábados de 11 a 16 horas, dentro del Campus UNNE en Av. Las Heras y Castelli.

Allí, la comunidad universitaria y la ciudadanía podrán acercar sus residuos previamente separados en sus hogares, fortaleciendo su rol como agente de cambio ambiental.

Educación ambiental desde la universidad

De este modo, la UNNE se suma al Día Internacional de la Basura Cero y sigue trabajando para consolidar su compromiso con la sostenibilidad, promoviendo espacios de aprendizaje y acción donde la comunidad universitaria pueda incorporar prácticas responsables que luego se extiendan al conjunto de la sociedad.

Separar residuos en origen, reducir el consumo y reutilizar materiales son acciones simples que, sostenidas en el tiempo, contribuyen significativamente a disminuir el impacto ambiental.

Separar residuos en origen, reducir el consumo y reutilizar materiales son acciones simples que, sostenidas en el tiempo, contribuyen significativamente a disminuir el impacto ambiental.