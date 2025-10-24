El agua de Las Garcitas bajo la lupa: cobran a los vecinos pero adeudan millones a SAMEEP

Las cooperativas de agua, en algunas localidades del Chaco, son organizaciones locales que administran el suministro y distribución de agua potable a sus socios, muchas veces bajo convenios con entidades provinciales como SAMEEP. Ese es el caso de Las Garcitas, una localidad de poco más de tres mil habitantes a la vera de la ruta 9.

La cooperativa municipal, cuya conducción responde al intendente Sergio Dolce, es noticia en estos días debido a una millonaria deuda acumulada con SAMEEP, pese a que los vecinos aseguran cumplir con el pago mensual de sus facturas.

Desde la inauguración del acueducto proveniente de Presidencia Roca, el 10 de agosto de 2018, con la presencia del entonces gobernador Domingo Peppo, el propio Dolce destacaba la importancia de la obra:

“Llegó la obra histórica que era un sueño de mi padre, y oficialmente hoy la dejamos inaugurada. Nunca tuvimos agua potable, y ahora habrá en calidad y cantidad para todo el pueblo; esto quedará en la historia”.

Según consta en documentación oficial, la cooperativa municipal tuvo dos años de gracia para no abonar el servicio a SAMEEP, aunque continuó cobrando el agua a los vecinos.

A partir de 2020, cuando la empresa estatal comenzó a exigir el pago por el transporte del agua hacia la localidad, se inició una deuda que creció sin control, alcanzando al 13 de octubre de 2025 la suma de $127.547.456.

El 11 de noviembre de 2024, SAMEEP y la Municipalidad firmaron un convenio de reconocimiento de deuda y refinanciación, encabezado por el presidente de la empresa, Ing. Nicolás Diez, y el intendente Sergio Dolce; en ese acuerdo, el municipio se comprometió a regularizar una deuda de $106 millones en 36 cuotas, aunque a la fecha presenta nuevamente mora en los pagos.

“Honrar las deudas es algo que se predica, pero en la práctica queda muy lejos del discurso”, expresó un vecino que pidió mantener el anonimato.

Mientras tanto, ante las críticas de la comunidad, el intendente sostiene que “Las Garcitas tiene soberanía en agua potable”.

Con esta nueva deuda, la Cooperativa municipal de Las Garcitas enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los usuarios y de ordenar sus cuentas con SAMEEP, en un contexto donde el acceso al agua potable sigue siendo un derecho básico que depende de una administración responsable.