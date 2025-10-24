Educación asegura que el servicio de emergencias médicas en las escuelas está garantizado

El Ministerio de Educación de la Provincia aseguró que está garantizado el servicio médico asistencial de emergencia destinado a la atención de las comunidades educativas de las instituciones escolares de zonas urbanas del Gran Resistencia (que comprende Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Resistencia).

En ese marco, la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y Financiera del Ministerio de Educación informó que se contrató a la empresa FEME 24 Asistencia SA por medio de la Licitación Privada N° 504/25.

En función de ello, a través de la Subsecretaría de Descentralización Educativa se arbitran los medios para comunicar por la vía correspondiente a los equipos directivos de los establecimientos escolares los datos de contacto y procedimientos para la utilización del servicio de emergencia para las comunidades educativas del Gran Resistencia.

Asimismo, se comunica que los números telefónicos dispuestos para requerir los servicios son: 4440000 y 4428175.

