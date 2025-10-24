Boleta Única De Papel (BUP) y medidas de accesibilidad electoral 2025 para personas con discapacidad

WhatsApp Image 2025-10-24 at 11.41.00

De cara a las Elecciones Legislativas Nacionales del domingo 26 de octubre, donde se votará para renovar bancas de diputados y senadores nacionales, IPRODICH junto al Tribunal Electoral capacitamos a los ciudadanos sobre los derechos que se deben respetar de las personas con discapacidad:

Boleta Única de Papel (BUP)
-Vas a tener 2 categorías de cargos a elegir (Diputados, y Senadores Nacionales).
-En cada categoría deberás marcar en el cuadrante de tu candidato/partido a elegir.

Cabina de Votación Accesible
-El elector que lo necesite puede solicitar usar la Cabina de Votación Accesible, la autoridad de mesa deberá acercarse con la urna al lugar dispuesto, y el elector puede emitir sufragio sin afectar la validez de su voto.
-Está ubicada cerca de la entrada principal, evitando escaleras o pasillos estrechos.
-Tiene mayor amplitud para permitir el ingreso de sillas de ruedas o acompañantes.

Prioridad de Voto
-Podés votar sin hacer fila.
-Pedile a la autoridad de mesa que te permita votar sin esperar.

Voto Asistido
-Podés acercarte a la cabina de votación con una persona de tu confianza.
-Podés pedirle asistencia a la autoridad de mesa.

Perro de Asistencia
-Si te acompaña un perro guía puede entrar con vos al establecimiento y a la cabina de votación.

Cada escuela contará con una carpeta accesible que podrá ser solicitada al presidente de mesa: Incluye la plantilla Braille con estructura de la BUP
Explicación en macro tipo (letra ampliada)
Código QR con audio explicativo.
Plantilla Guía
-Podés pedirle a la autoridad de mesa una plantilla guía para firmar el padrón.
-También puede firmar en tu lugar si lo necesitás.
Podés solicitar la plantilla guía para marcar la Boleta Única de Papel (BUP).

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-22 at 09.39.19

Las Garcitas: vecinos pagan, pero la cooperativa debe más de $127 millones a SAMEEP

lluviaok

Fuerte cambio del tiempo: tormentas y viento sur llegan al Chaco

1761304088570

Rige la veda e inicia la cuenta regresiva para las legislativas

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-24 at 11.09.36

Educación asegura que el servicio de emergencias médicas en las escuelas está garantizado

WhatsApp Image 2025-10-22 at 09.39.19

Las Garcitas: vecinos pagan, pero la cooperativa debe más de $127 millones a SAMEEP

WhatsApp Image 2025-10-24 at 11.41.00

Boleta Única De Papel (BUP) y medidas de accesibilidad electoral 2025 para personas con discapacidad

182911w850h502c.jpg

Banco del Chaco: ¿cómo solicitar el anticipo del medio aguinaldo?

183843w850h566c.jpg

Ofrecen clases gratuitas de básquet en el Polideportivo Jaime Zapata