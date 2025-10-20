EE.UU. y la Argentina firmaron el swap por US$20.000 millones
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro norteamericano suscribieron el swap (intercambio temporal de divisas) por U$20.000 millones para reforzar las reservas de la autoridad monetaria.
El convenio, formalizado a través de un swap de monedas, tiene como principal objetivo «contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible», según detalló la entidad monetaria presidida por Santiago Bausili en un comunicado oficial.
«Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales», precisó el comunicado.
Desde la autoridad monetaria destacaron que el entendimiento «forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan generar episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales».