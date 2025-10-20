El saldo del fin de semana: 320 operativos, 59 personas detenidas y tres alcoholemia positiva

El fin de semana cerró con casi 400 contraventores notificados y tres casos de alcoholemia positiva

La Policía del Chaco realizó más de 320 operativos en todo el territorio provincial, con detenciones, secuestro de armas y cientos de motos incautadas.Durante el último fin de semana, la Policía del Chaco desplegó un amplio operativo de control en distintas localidades de la provincia, que culminó con 394 personas notificadas por infracciones al Código de Faltas, 59 detenidos y 482 motocicletas secuestradas, de las cuales dos tenían pedido de secuestro judicial.

Entre el viernes y el domingo, se llevaron a cabo 323 procedimientos, en los que además se incautaron cuatro armas de fuego y 14 armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera labró 279 actas por infracciones viales y detectó solo tres conductores alcoholizados, en el marco de los controles de alcoholemia y documentación vehicular.

OPERATIVOS POR ZONAS

En la zona metropolitana, los agentes realizaron 41 operativos, que derivaron en 41 personas aprehendidas, 46 contraventores notificados, el secuestro de 98 motos —dos con pedido judicial—, tres armas de fuego y seis armas blancas.

En Sáenz Peña, la fuerza llevó adelante 52 procedimientos, con cinco detenidos, 49 notificaciones por infracciones, 28 motos incautadas y tres armas blancas.

En Villa Ángela, se realizaron 61 operativos, que culminaron con cinco aprehendidos, 73 contraventores notificados y 65 motocicletas secuestradas por diversas irregularidades.

En Charata, los efectivos concretaron 27 intervenciones, donde tres personas fueron detenidas y 16 notificadas por infracciones. Además, se incautaron 44 motos, una arma de fuego y tres armas blancas.

En la zona de San Martín, se efectuaron 86 operativos, con dos detenciones, 206 notificaciones y el secuestro de 198 motos y una arma blanca.

Finalmente, en Castelli, se realizaron 56 procedimientos, con tres personas detenidas, cuatro contraventores notificados, 49 motocicletas incautadas y una arma blanca secuestrada.