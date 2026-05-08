Hantavirus: cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El hantavirus volvió a generar alarma en los últimos días tras la aparición de casos y muertes vinculadas a un posible brote detectado en un crucero que navegaba por el Atlántico entre Argentina y Cabo Verde. La situación puso nuevamente el foco sobre una enfermedad considerada grave y potencialmente mortal.

El hantavirus es una infección viral transmitida principalmente por roedores infectados. El contagio suele producirse por contacto con saliva, orina o heces de estos animales, especialmente al inhalar partículas contaminadas en lugares cerrados o poco ventilados.

Los especialistas advierten que también puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la cara, o incluso mediante mordeduras de roedores infectados.

Cuáles son los síntomas

Los primeros síntomas suelen confundirse con una gripe o un cuadro viral común, lo que puede dificultar un diagnóstico temprano. Entre los signos más frecuentes aparecen:

fiebre alta

dolores musculares

escalofríos

dolor de cabeza

náuseas y vómitos

diarrea o dolor abdominal

cansancio intenso

Con el avance de la enfermedad, el cuadro puede agravarse rápidamente y afectar los pulmones y el sistema cardiovascular, provocando insuficiencia respiratoria severa.

Por qué preocupa

Actualmente no existe un tratamiento específico contra el hantavirus. Los pacientes graves requieren internación, asistencia respiratoria y monitoreo intensivo.

En Argentina y Chile circula además la denominada “variante Andes”, una de las pocas cepas capaces de transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho.

Por este motivo, las autoridades sanitarias insisten en la prevención como principal herramienta para evitar contagios.

Cómo prevenir el hantavirus

Las recomendaciones más importantes incluyen:

ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos

evitar levantar polvo en lugares con presencia de roedores

usar barbijo y guantes en zonas de riesgo

mantener alimentos correctamente guardados

eliminar basura y malezas cerca de viviendas

Además, se recomienda acudir rápidamente a un centro de salud ante síntomas compatibles, especialmente si hubo exposición reciente a ambientes rurales o sitios con presencia de roedores.