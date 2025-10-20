Una niña de 2 años lucha por su vida tras caer a un pozo ciego

La tragedia sucedió cerca de las 19.45 del domingo. La pequeña, identificada como C.A.S., había salido al patio para hacer sus necesidades, sin que su madre estuviera en el lugar. Su abuela, G.E.B., fue quien notó su ausencia y salió a buscarla con el corazón en la mano. La encontró flotando en el pozo, en una escena que nadie quisiera vivir.

Sin perder un segundo, la mujer pidió ayuda y, en cuestión de minutos, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital 4 de Junio por una ambulancia del Servicio 107. El doctor Cristian Zalazar, encargado de atenderla en la guardia, informó que la menor ingresó «con paro cardiorrespiratorio secundario a asfixia por inmersión» y que permanece internada en terapia intensiva pediátrica, en estado sumamente delicado.

La justicia ya está actuando: el fiscal Marcelo Soto ordenó tomar declaraciones a la familia y realizar una inspección del pozo para aclarar las circunstancias. El episodio fue caratulado como «lesiones graves en accidente», mientras la comunidad del barrio y todo Sáenz Peña mira con angustia y esperanza la evolución de la pequeña.

El hecho expone una problemática recurrente en zonas vulnerables del Chaco: la falta de infraestructura segura en los hogares y la necesidad imperiosa de prevención para evitar tragedias como esta. El drama de C.A.S. pone en primer plano una realidad que muchas familias atraviesan cada día.

Se aguardan actualizaciones del parte médico para conocer sobre la evolución de la niña y los avances en la investigación.