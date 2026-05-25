Con leve asccenso de temperatura, así seguirá el tiempo en el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado y tiempo algo inestable con ascenso de temperatura para este lunes en Resistencia y alrededores, mejorando partir del martes, con nubosidad en disminución, y valores térmicos de entre 14 grados de mínima y 24 de máxima.

En detalle, para este lunes -feriado nacional por el 25 de Mayo- se espera cielo mayormente nublado y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 14 grados y un techo de 21.

Asimismo, para el martes se prevén neblinas y bancos de niebla matinales, cielo algo nublado por la mañana, y parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sur rotando al este. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 22 de máxima.

En tanto, para el miércoles se anuncia cielo algo nublado, con 15 grados de temperatura mínima y 26 de máxima.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche, con poco cambio de temperatura: mínima de 14 grados y máxima de 22.