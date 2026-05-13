Duartango llega a La Usina Cultural con Merienda y Show

Este sábado 16 de mayo a las 17, en la Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), del Instituto de Cultura del Chaco, se realizará la Merienda y Show de Duartango, donde los asistentes podrán compartir un refrigerio mientras disfrutan espectáculos de folclore y tango a cargo de los bailarines de la Academia.

Las tarjetas para la velada ya están en venta. Para solicitar reservas, los interesados deben contactarse al teléfono 3624-011788.

Además de las presentaciones en vivo y la merienda, el público podrá participar de sorteos y juegos especiales. “Se trata de un evento pensado no sólo como un espacio de encuentro, sino también como una propuesta artística y cultural donde la danza, la música y la calidez de nuestra familia se harán presentes”, describió el presidente de la Asociación Civil Duartango, Jorge Gómez.

“Creemos profundamente en el valor del trabajo colectivo y en la importancia de sostener espacios culturales que generan identidad, pertenencia y oportunidades. La actividad tiene como objetivo colaborar con el sostenimiento de nuestra institución, que día a día trabaja en la formación artística y en la contención de niños, jóvenes y adultos a través del arte”, agregó.