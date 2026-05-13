Se viene la Bailanta de los Mayores en la Usina Cultural

Este viernes 15 de mayo a partir de las 21, la Usina Cultural (Cervantes 1640) del Instituto de Cultura del Chaco, vivirá una nueva edición de la Bailanta de los Mayores. El evento organizado por la Fundación Todos para un Nuevo Chaco propone una noche de recreación, baile y espectáculos pensada especialmente para los adultos mayores de la región.

El costo de las entradas anticipadas es de $6000, y se pueden adquirir contactando al celular 3624- 547996. Una vez en puerta, las entradas tendrán un valor de $8000.

“Nuestro objetivo es poder brindarles a adultos mayores, personas de más de 60 años, un lugar donde compartir, recrearse y pasar un buen rato escuchando música. Por supuesto, mucha de la música que pasamos es música del recuerdo para emocionarse y bailar”, describieron desde la Fundación.

Durante la velada, también habrá espectáculos en vivo y sorteos. Para sumar sus actuaciones, en esta oportunidad subirán al escenario el grupo Abraxas y el solista Juan José Cabrera.

Y el lugar estará ambientado con mesas y sillas para mayor comodidad, y con un servicio de cantina con comida casera y bebidas a precios accesibles.

“La Bailanta de los Mayores está destinada a personas de la tercera edad de la comunidad, pero la verdad es que suelen ir personas más jóvenes también porque les gusta el evento. Esperamos participantes de los centros de jubilados, de los clubes de mayores, incluso de localidades cercanas como Colonia Benítez o Margarita Belén. En cada edición, se junta un grupo importante de gente que la pasa muy lindo”, concluyeron.