Los museos chaqueños celebran su Día Mundial con una gran agenda de actividades

Los Museos del Instituto de Cultura del Chaco celebrarán su Día con una extensa grilla de actividades culturales y educativas alrededor del lema Museos uniendo un mundo dividido. Las actividades se desarrollarán a partir del lunes 18 de mayo en el Centro de Innovación de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del MECCyT, Edificio ELE (Pasaje Nikola Tesla 1100).

El 18 de mayo, los museos de todo el mundo se unen bajo la consigna Museos uniendo un mundo dividido, que destaca el rol de estas instituciones como puentes culturales y sociales que fomentan el diálogo, la inclusión y la paz. En tiempos de fragmentación, los museos se posicionan como espacios de confianza y aprendizaje para reconstruir conexiones entre comunidades y fronteras.

Con este espíritu, los museos chaqueños desplegarán una semana de actividades especiales en el Centro de Innovación, inaugurado en marzo de 2026, como un espacio moderno para fomentar la ciencia, la tecnología y la educación.

La inauguración oficial será el lunes 18 de mayo a las 9:00, dando inicio a una semana de propuestas que integra arte, ciencia y saberes ancestrales:

MUBA: Exhibirá esculturas y pinturas en el hall. Ofrecerá talleres de xilografía (martes y jueves), el taller «¿Cómo ver una obra de arte?» (lunes y jueves) y la presentación del libro Arte Indígena en el MUBA.

Exhibirá esculturas y pinturas en el hall. Ofrecerá talleres de xilografía (martes y jueves), el taller «¿Cómo ver una obra de arte?» (lunes y jueves) y la presentación del libro Arte Indígena en el MUBA. Museo de Ciencias Naturales Augusto Schulz: Presentará la exposición «Viaje 3D al pasado» de lunes a miércoles, con réplicas de fósiles impresas en 3D para explorar la paleofauna chaqueña.

Presentará la exposición «Viaje 3D al pasado» de lunes a miércoles, con réplicas de fósiles impresas en 3D para explorar la paleofauna chaqueña. Casa Museo Jardín Botánico Augusto Schulz: Participará con la muestra «Nidos» y el taller de siembra «Manos a la tierra», donde los asistentes podrán llevarse sus propios plantines.

Participará con la muestra «Nidos» y el taller de siembra «Manos a la tierra», donde los asistentes podrán llevarse sus propios plantines. Museo del Hombre Chaqueño junto al Coro Chelaalapi: Exhibición de instrumentos musicales indígenas y talleres de construcción para niños de 8 a 12 años.

Exhibición de instrumentos musicales indígenas y talleres de construcción para niños de 8 a 12 años. El Centro de Interpretación de los Ferrocarriles contará con pantallas táctiles informativas, paneles informativos y muestra fotográfica.

contará con pantallas táctiles informativas, paneles informativos y muestra fotográfica. Museo Histórico Regional de la Isla Cerrito presentará la muestra «Cultura del agua: pesca artesanal» con juegos interactivos.

presentará la muestra «Cultura del agua: pesca artesanal» con juegos interactivos. El Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial ofrecerá proyecciones sobre prácticas culturales chaqueñas.

Se trata de actividades pensadas especialmente para estudiantes de escuelas primarias, secundarias e institutos terciarios de temáticas relacionadas.

Estas acciones buscan crear entornos donde objetos y personas se unan para la reflexión y el intercambio. Los museos, abiertos y accesibles, reafirman su compromiso con la diversidad y la cohesión social.

Para mayor información y solicitud de turnos para actividades dirigirse a las redes sociales @patrimoniochaco en Instagram y Facebook, para solicitar turnos para talleres al correo centrodeinnovacion@elechaco.edu.ar .

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Cada año, el 18 de mayo, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) organiza el Día Internacional de los Museos (DIM), un evento mundial que destaca el papel transformador de los museos en la sociedad. Cada edición moviliza a miles de museos de todo el mundo.

El crecimiento continuo del DIM refleja su importancia como plataforma para el intercambio cultural, la participación comunitaria y la colaboración internacional. En 2026, explorará “Museos uniendo un mundo dividido”, centrándose en cómo los museos pueden actuar como puentes que superan las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro de las comunidades y entre ellas en todo el mundo.

CENTRO DE INNOVACIÓN

Ubicado en Pasaje Nikola Tesla 1100 de la ciudad de Resistencia, es un Centro de Innovación del MECCyT Chaco dedicado a la robótica, IA y programación para estudiantes y docentes. Con tres niveles modernos, alberga la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Su objetivo es unir la educación tradicional con el conocimiento avanzado, posicionando a la provincia a la vanguardia científica y tecnológica.

Agenda de Actividades

Lunes 18

Taller «Manos a la tierra» (Siembra de plantines).

Taller «¿Cómo ver una obra de arte?».

Martes 19:

Taller «Fabricación de instrumentos musicales indígenas».

Taller de «Xilografía».

Miércoles 20:

Taller «Manos a la tierra».

Presentación del libro «Arte Indígena en el MUBA».

Jueves 21:

Taller «Fabricación de instrumentos musicales indígenas».

Taller de «Xilografía».

Taller «¿Cómo ver una obra de arte?».

Exposiciones Permanentes

Exposición de obras de artistas chaqueños.

Proyecciones audiovisuales sobre prácticas culturales del Chaco.

Exposición «Cultura del agua: Pesca Artesanal».

Muestra «Nidos».

«Viaje 3D al pasado» (Paleofauna chaqueña).

Los trenes en el Chaco.