Niños x Siempre” celebra su Gala de Apertura 2026 en Sala 88

Este domingo 17 de mayo, de 18:00 a 21:00 la Productora CREAR presenta la Gala de Apertura 2026 del ciclo infantil “Niños x Siempre” en Sala 88 (French 845), un encuentro artístico que reunirá a niñas, niños y jóvenes talentos de distintas academias de danza de la región.

La propuesta cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura del Chaco y está pensada para disfrutar en familia, celebrando el arte, la creatividad y la expresión a través de la danza.

Con más de cinco años de trayectoria en la realización de eventos culturales, la Productora CREAR continúa promoviendo espacios de formación, integración y encuentro artístico para las nuevas generaciones. Desde el año 2016 desarrolla certámenes, talleres y diversas propuestas destinadas a fortalecer la danza y la cultura en la ciudad de Resistencia.

A través de iniciativas como el ciclo infantil “Niños x Siempre”, se busca visibilizar el trabajo de academias, profesores y artistas locales, generando espacios de participación para niños, jóvenes y adultos.

“La danza cumple un rol fundamental en la educación, la salud y el desarrollo emocional, fomentando valores como la disciplina, la creatividad, la expresión y el trabajo en equipo. Estos encuentros permiten fortalecer el acceso a la cultura y acompañar el crecimiento artístico de nuevas generaciones”, afirman desde la organización.

Las entradas ya se encuentran disponibles comunicándose al 3624-223016.