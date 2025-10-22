Du Graty: alumnos de la Escuela Especial N°42 realizaron una feria inclusiva por el Mes de la Educación Especial

En el marco del Mes de la Educación Especial, el intendente Oscar Dalmasso acompañó a los alumnos de la Escuela Especial N°42 “Bicentenario de la Creación de la Bandera”, quienes realizaron una jornada de venta de masas dulces y plantines en la plaza San Martín.

La actividad, organizada junto a docentes y familiares, tuvo como objetivo visibilizar el trabajo y las capacidades de los estudiantes, ya que todos los productos ofrecidos fueron elaborados por ellos mismos en la institución.

El jefe comunal destacó la importancia de “seguir apoyando estos espacios de inclusión y aprendizaje que fortalecen la participación de los chicos en la comunidad”.